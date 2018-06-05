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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 05:40 ص
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271 فرصة تصديرية جديدة أبرزها قطاع الأغذية والغزل والأثاث

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 05:00 ص
271 فرصة تصديرية جديدة أبرزها قطاع الأغذية والغزل والأثاث المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
كتب – إسلام سعيد
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كشفت هيئة تنمية الصادرات، عن توافر 271 فرصة تصديرية جديدة فى عدة قطاعات أبرزها الأغذية والمشروبات والملابس الجاهزة والجلود والنسيج والأساس والمفروشات.

وأضافت الهيئة، عبر موقعها الإلكترونى، أن هناك 81 فرصة تصديرية بقطاع الأغذية والمشروبات، و64 فرصة فى القطاع الزراعى، و46 فرصة للتصدير فى مجال الغزل والنسيج و25 فرصة لقطاع الأثاث، و22 للملابس الجاهزة، و17 فرصة لمنتجات العناية بالبشرة والموضة والاكسسوارات و6 فرص للمنتجات اليدوية.

 وتستهدف وزارة التجارة والصناعة تحقيق نمو 10 % فى صادرات مصر سنويا، وخلال الـ 4 أشهر الأولى من 2018 نمت صادرات مصر غير البترولية بنسبة 16 % محققة 8.6 مليار دولار، فى الوقت الذى زادت فى الواردات بنسبة 21.8 % مسجلة 20.71 مليار دولار.


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