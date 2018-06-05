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19 حالة مرضية بالمستشفيات خلال امتحانات الثانوية العامة والأزهرية اليوم

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 02:00 م
19 حالة مرضية بالمستشفيات خلال امتحانات الثانوية العامة والأزهرية اليوم الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، استقبال 19 حالة مرضية من طلاب الثانوية العامة والأزهرية بمستشفيات وزارة الصحة،  خلال الامتحانات.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إسعاف حالتين وغادروا، فيما تم نقل 17 حالة إلى المستشفيات لتلقى العلاج والرعاية اللازمة، لافتاً إلى أن الحالات تراوحت مابين إغماء، وهبوط عام، ومغص معوى، وضيق بالتنفس، وارتفاع بدرجة الحرارة، وأزمة قلبية، وحالات نفسية، ومن المنتظر خروج معظمهم خلال الساعات القليلة القادمة.
 
وأشار " مجاهد" إلى أن مسشفيات محافظة أسيوط استقبلت حالتين ،و2 بمطروح ، وحالة بالغربية، و2 بالدقهلية، و2 بالبحيرة، وحالة بدمياط، و3 بكفر الشيخ، و3 بالشرقيه، وحالة فى بنى سويف.
 
 وأكد " مجاهد" أنه يتواجد داخل كل لجنة من لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية عضو من الفريق الصحي (طبيب او زائرة صحية) تم تدريبهم علي علاج الحالات البسيطة وعمل الإسعافات الأولية للحالات التى تحتاج إلى إحالة.
 
ولفت " مجاهد" إلى أنه تم الدفع بـ 1200 سيارة إسعاف تتواجد عدد كبير منها أمام اللجان العامة، بالإضافة إلى جاهزية سيارات أخرى  بأماكن قريبة من اللجان تتوجه بسرعة فور ورود البلاغ إليها، مع استعداد جميع المستشفيات لاستقبال أى حالات مرضية.
 
جدير بالذكر أن وزارة الصحة أعدت خطة طوارئ شاملة لتأمين فترة امتحانات الثانوية العامة والأزهرية شملت رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية وتجهيز فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجه والعاجلة، إضافة إلى تحديد مستشفيات الإخلاء ودعم المستشفيات بأطباء فرق الانتشار السريع المركزية، كما تم تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، ورفع درجة الاستعداد في المحافظات تحسبًا لأى طوارئ ويتابع تنفيذها غرفة الطوارئ والأزمات بالوزارة برئاسة الدكتور شريف وديع مستشار الوزير للرعايات، ويتم رفع تقرير يومى للدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، وذلك حتى انتهاء فترة الامتحانات.

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