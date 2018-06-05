ولى عهد أبو ظبى يوافق على حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم لتحفيز النمو بالإمارة

رويترز

قال ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد اليوم الثلاثاء إنه وافق على حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم (13.61 مليار دولار) لتحفيز النمو فى الإمارة.

وأشار بن زايد فى تغريدات على تويتر إلى أن الحزمة الجديدة تهدف إلى "توفير أفق أرحب للتنمية والاستثمار... ودعم وتشجيع القطاعات الجديدة وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعية وتحفيز السياحة وتنمية الاقتصاد المحلى وفرص العمل".

أضاف "وجهنا بتسريع عملية سداد المستحقات عن العقود مع الموردين من القطاع الخاص.

"كما أمرنا بإعفاء جميع الرخص الجديدة فى الإمارة من شرط تواجد مكتب أو مقر عمل لعامين".

وأمر بن زايد "بتوفير ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين فى القطاعين الخاص والحكومى على مدى السنوات الخمس القادمة".