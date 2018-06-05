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ولى العهد السعودى يستقبل رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 10:15 ص
ولى العهد السعودى يستقبل رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية جانب من اللقاء
كتبت – شرويت ماهر
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استقبل سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع فى المملكة العربية السعودية، رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية.

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

ولى العهد السعودى ورئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبية
ولى العهد السعودى ورئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبية

 

ونشر الحساب الرسمى لوزارة الخارجية السعودية، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورا من اللقاء وعلق عليها:" ولي العهد ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية يبحثان خلال لقائهما في جدة تطورات الأوضاع على الساحة الليبية والمساعي المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار فيها".

خلال اللقاء
خلال اللقاء

 

وزارة الخارجية السعودية
 

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