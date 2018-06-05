وزير القوى العاملة يشهد اليوم بروتوكول تعاون مع صندوق التدريب والتأهيل

كتب محمود راغب

يشهد محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، ووزارة القوى العاملة، ومؤسسة المنتدى الليبرالى المصرى.

ويهدف البروتوكول إلى إيجاد فرص عمل للتدريب من أجل التشغيل فى ضوء احتياجات الشركات والمصانع للعمالة المدربة.

ومن المقرر أن يشهد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، توقيع البروتوكول، ويعقبة مؤتمر صحفى حول الانتخابات التى تجرى فى المرحلة الثالثة على مستوى 50 لجنة نقابية ومجالس إدارة الشركات اليوم الثلاثاء.