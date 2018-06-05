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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 05:02 م
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وزير الرى يفوز بجائزة عالمية وتكريمه اليوم فى بيروت

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 04:19 م
وزير الرى يفوز بجائزة عالمية وتكريمه اليوم فى بيروت الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
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تلقى الدكتور محمد عبد العاطى – وزير الموارد المائية والرى دعوة لحضور حفل لمنح جائزة  (Le prix Gaïa)العالمية، حيث قامت مؤسسة Petrovitch Njegosh التى يرأسها أمير المونتينيجرو/ نيقولا الثانى، باختياره ضمن ثلاث شخصيات معروفة سيتم تكريمهم خلال هذا الحفل واستلام الجائزة فى اليوم فى بيروت.

ومن المقرر أن تقدم الجائزة أيضاً فى نسخة هذا العام الى جون لوى- وزير البيئة والطاقة والتنمية المستدامة الفرنسى السابق

الجدير بالذكر أنه قد سبق تقديم الجائزة فى الأعوام السابقة لعدد من الشخصيات العامة، ومنهم الأمير/ الحسن بن طلال "الأردن" ورئيس جمهورية بولندا الأسبق ليك فاليسا والحاصل علىجائزة نوبل للسلام ورئيس جمهورية السنغال الأسبق عبده ضيوف ورئيس وزراء فرنسا الأسبق جون بيير رافران ورئيس البرلمان الأوروبى السابق/ مارتن شولز ورئيس وزراء أسبانيا الأسبق/ فيليب جونزاليب و الأخضر الإبراهيمى - وزير خارجية دولة الجزائر الأسبق و نزيهة لعبيدى- وزيرة المرأة والأسرة والطفولة التونسية و ألومى رفيق - وزيرة السياحة التونسية.

و قد جاءت مشاركة الدكتور محمد عبد العاطي لتُلقى الضوء على التحديات المائية التى تواجه مصر وأهمية التعاون المشترك مع دول الحوض القائم على النفع المشترك و عدم الإضراربالغير، مشيراً إلى المشروع الرائد التي تقوده مصر مع عدد من أشقائها من دول حوض النيل لخلق ممر ملاحي يربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط مروراً بعدد من دول حوضالنيل و أبرزها جنوب السودان ، شمال السودان ، أوغندا، روندا و بوروندى، و تطلعات مصر إلى مزيد من التعاون لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية بما يعزز من فرص التنمية بالقارة الإفريقية.


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لبنان

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