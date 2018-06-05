وزير البيئة: غلق مصادر التلوث الصناعى على نهر النيل بعد العيد

قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إنه عقب اجتماع مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة، تم الاتفاق على اتخاذ قرارات حاسمة ضد شركات والمصانع المخالفة للوضع البيئى، مشيرا إلى أنه سيتم البدء وفى غلق مصادر التلوث الصناعى على نهر النيل، بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر.

وأضاف فهمى، خلال كلمته باحتفالية يوم البيئة العالمى،:" لدينا طموحات.. مقالب القمامة المفتوحة التى تثير قلق المواطنين، لدينا خطة الانتهاء من 20 مقلبا على مستوى الجمهورية، وبدأت الوزارة بالفعل للانتهاء من أخطر مقلب للقمامة وهو أبو خريطة بالمنوفية"، مشيرا إلى أنه سيتم دفع مبالغ كبيرة فى نقل المخلفات إلى المدافن، وتخصيص الأراضى الخاصة بها كبنية تحتية لمنظومة المخلفات الجديدة.