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وزير الأوقاف يستقبل اليوم وفد الكنيسة الإنجيلية

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 01:30 ص
وزير الأوقاف يستقبل اليوم وفد الكنيسة الإنجيلية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب - لؤى على
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يستقبل وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وفد الكنيسة الإنجيلية برئاسة الدكتور أندريه زكى، اليوم الثلاثاء، بديوان عام وزارة الأوقاف.
 
وأضافت وزارة الأوقاف فى بيان صحفى، منذ قليل، إن اللقاء يأتى فى إطار العمل الوطنى المشترك وترسيخ وتعميق أسس المواطنة المتكافئة والعمل معا لرفع شأن وطننا العزيز ورقيه وتقدمه، وتبادل التهانى فى المناسبات السارة بما يعمق ويرسخ ويؤصل روح الوحدة الوطنية بين المصريين جميعًا، وبما ينبذ كل ألوان العنف والتطرف، ويشكل ردا وتفنيدا عمليا لأفكار المتطرفين، ويسهم فى نقل الصورة الصحيحة لتسامح الأديان وعظمة الحضارة المصرية القائمة على السعة والتسامح وفقه العيش المشترك بين أبناء الوطن جميعا دون تفرقة على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق.
 

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