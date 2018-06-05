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وزيرة التضامن تبحث مع بعثة اليونيسيف مشروع تطوير الطفولة المبكرة

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 03:13 م
وزيرة التضامن تبحث مع بعثة اليونيسيف مشروع تطوير الطفولة المبكرة غادة والى وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة
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 استقبلت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى برونو مايز رئيس منظمة اليونيسيف في مصر والفريق المرافق له وتناول اللقاء برنامج عمل اليونيسيف ووزارة التضامن الاجتماعي فيمختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك ومنها  قضايا الأسرة والطفولة والأمومة.
 
وخلال الاجتماع ناقشت وزيرة التضامن مع ممثلى اليونيسيف مشروع تنمية الطفولة المبكرة وتطوير الحضانات والتعاون مع اليونيسيف وجامعة كوينز البريطانية في تطوير خطط عمل المشروع وإجراء الدراسات اللازمة حول الحضانات المنزلية بما يحقق أعلى استفادة من المشروع وتمكينه من تحقيق أهدافه كما تم الاتفاق على إجراء دراسة لتقييم أثر المرحلة الأولى منمشروع تنمية الطفولة المبكرة بالتعاون مع جامعة كوينز وعدد من المراكز البحثية المصرية.
 
كما دار النقاش حول تعزيز الدور الإيجابى للأب فى الأسرة تم الاتفاق على قيام وزارة التضامن الاجتماعى بإطلاق حملة توعوية حول دور الأب كراع لأسرته وقدوة لأبنائه كما تم مناقشةفكرة تخصيص يوم للأب على غرار يوم عيد الأم.
 
وعرض فريق اليونيسيف على وزيرة التضامن فكرة مشاركة وزارة التضامن في مهرجان صنع الألعاب لتنمية وتطوير مهارات الأطفال واكسابهم مجموعة من القيم والسلوكيات الإيجابيةوتم استعراض اكثر من نموذج لصنع العاب الأطفال بحيث تتميز بجودتها وتصنيعها من مواد بيئية غير ضارة بصحة الأطفال وكذلك دعم تصنيع العاب الأطفال من إعادة تدوير المخلفات البيئية في المناطق المحرومة والأكثر فقراً وتقرر دعم الوزارة للفكرة وتطويرها لتصبح الألعاب التربوية مصدراً من مصادر التعلم.

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