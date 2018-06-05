وزارة البيئة: 21 نقطة لرصد التلوث فى مياه النيل

كتبت آية دعبس

قال محمد شهاب، رئيس جهاز شئون البيئة، إن مصنع سماد طلخا أحد أقدم المصانع، واضطرت الوزارة إلى إصدار قرار بغلق مصدر التلوث للبيئة فى المصنع لمدة شهرين، نظرا لتسببه فى خطأ بيئى جسيم، مشيرا إلى أن الوزارة تستعد لموسم قش الأرز، خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الوزارة مستمرة فى خطتها للقضاء على أكبر قدر ممكن منه، حيث تم الإنتهاء من تصنيع مفارم ذات أحجام صغيرة.

وأضاف شهاب، خلال كلمته فى احتفالية يوم البيئة العالمى :" هذا العام كمية الأرز المنزرعة، ستكون أقل من العام الماضى، الذى وصل 3 مليون طن قش أرز، أما نهر النيل فهو بشكل عام به بؤر للتلوث فى مصانع السكر ومصانع الورق، لكنه يتجدد ويتعافى سريعا، وتم اتخاذ إجراءات لإنشاء شبكة رصد مباشر، حيث بدانا ب21 نقطة للرصد، وأصبح هناك إلزام على الشركات أن تنشأ حساسات الرصد اللحظى لمتابعة الوضع لديها.