الرئيسية تقارير مصرية وزارة الأوقاف تحتفل بذكرى فتح مكة بمسجد السيدة نفيسة اليوم الثلاثاء، 05 يونيو 2018 12:53 ص د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كتب – لؤى على إضافة تعليق تحتفل وزارة الأوقاف، مساء اليوم الثلاثاء، بذكرى فتح مكة بمسجد السيدة نفيسة (رضى الله عنها)، عقب صلاة التراويح، بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وقيادات الوزارة ولفيف من الشخصيات العام. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. وزير الأوقاف: المعزول مرسى تطاول على الدولة.. وجماعته عبء على الإسلام وزير الأوقاف: جماعات الإرهاب تفصل بين الدين والدول لإحلال نفسها محل الأوطان وزير الأوقاف: العناية بالمساجد الجامعة أولوية قصوى للوزارة اخبار الاوقاف اخبار مصر مصر اليوم السيد نفيسة صلاة التراويح محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن الإجابة الصحيحة لجمع كلمتى "قليل ودليل" بامتحان اللغة العربية.. المقدرون يقترحون بدائل لإعلاء مصلحة الطلاب.. والوزارة تعدل نموذج الإجابة وتسجيب لرغبة أولياء أمور "الدمج" مفاجأة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بـ"رشوة التموين".. 70 مليون جنيه تسببت فى سقوط المتهمين.. والنيابة تواجههم بأقوال الشهود والأوراق المضبوطة.. وتضارب أقوال المتهمين والكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثرواتهم اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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