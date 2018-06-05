وزارة الأوقاف تحتفل بذكرى فتح مكة بمسجد السيدة نفيسة اليوم

كتب – لؤى على

تحتفل وزارة الأوقاف، مساء اليوم الثلاثاء، بذكرى فتح مكة بمسجد السيدة نفيسة (رضى الله عنها)، عقب صلاة التراويح، بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وقيادات الوزارة ولفيف من الشخصيات العام.