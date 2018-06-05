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وحدات حماية الشعب الكردية تعلن سحب مستشاريها العسكريين من منبج السورية

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 12:50 م
وحدات حماية الشعب الكردية تعلن سحب مستشاريها العسكريين من منبج السورية وحدات حماية الشعب الكردية
كتب أحمد جمعة ووكالات
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أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية، اليوم الثلاثاء، سحب مستشاريها العسكريين من مدينة منبج السورية. 

 

وأكد وحدات حماية الشعب الكردية أنه بناء على طلب مجلس منبج العسكرى بقيت مجموعة من المدربين العسكريين من قوات وحدات حماية الشعب في منبج بصفة مستشارين عسكريين لتقديم العون للمجلس العسكرى فى مجال التدريب، وذلك بالتنسيق والتشاور مع التحالف الدولى، حيث استمر عملهم منذ ذلك الحين حتى ساعته، و الآن بعد مضى أكثر من سنتين من عملهم المستمر، ووصول مجلس منبج العسكرى إلى الاكتفاء الذاتى.

 
 

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