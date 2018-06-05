هيئة "مسيرات العودة" تدعو إلى مليونية القدس يوم الجمعة

وكالات الأنباء

دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار فى قطاع غزة يوم الاثنين إلى أوسع مشاركة شعبية في"مليونية القدس" يوم الجمعة المقبل قرب السياج الفاصل مع إسرائيل.

وأكدت الهيئة، فى مؤتمر صحافى عقدته فى غزة استمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبى وأدواتها السلمية حتى تحقيق أهدافها، ومواصلة تحشيد كافة الطاقات الوطنية، والشعبية لضمان أكبر مشاركة شعبية واسعة، فى مليونية القدس يوم الجمعة.

وشددت الهيئة على أن القدس ستبقى عاصمة لدولة فلسطين وللشعب الفلسطينى، وعاصمة قلوب وأفئدة كل الأحرار فى العالم، ورمزا للسلام والمحبة والإخاء.

ويأتى ذلك فيما أعلن الجيش الإسرائيلى أن قواته قتلت اليوم فلسطينيا حاول التسلل من السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقال الجيش فى بيان إن فلسطينيين اثنين ألحقا أضرارا بالسياج الأمنى، وحاولا التسلل عبر السياج الفاصل، وهما مزودين بفأس، فأُطلقت النار باتجاههما ما أدى إلى مقتل أحدهما.

وأضاف أن الفلسطينى الثانى أصيب بجروح وعاد إلى قطاع غزة.

وقُتل أكثر من 120 فلسطينيا وجرح أكثر من 13 ألفا آخرين بالاختناق والرصاص الحى فى احتجاجات مسيرات العودة منذ انطلاقها فى 30 مارس الماضي.