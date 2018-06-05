ننشر سعر "الروبل الروسى" مقابل الجنيه المصرى والدولار

كتبت: دانه الحديدى

مع بدء العد التنازلى لانطلاق فعاليات كأس العالم، يستعد المشجعين المصريين للسفر إلى روسيا لحضور مباريات المنتخب المصرى، والتى ستبدأ بلقاء منتخب أوروجواى 15 يونيو الجارى فى ملعب "إيكترنبرج"، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى للبطولة الأهم فى العالم.

وفى ذلك الاطار، يقدم "اليوم السابع" اسعار عملة الروبل الروسى مقابل الجنيه المصرى، كذلك سعر العملة الروسية مقابل الدولار الامريكى، وذلك بموجب أخر تحديثاتها اليوم الثلاثاء، كخدمة للمسافرين لتشجيع المنتخب المصرى.

وتعد عملة الروبل الروسى من العملات منخفضة القيمة عالميا، ومن العملات المنخفضة مقابل الجنيه المصرى، حيث يعادل سعر الجنيه المصرى الواحد 3.4752 روبل روسى، فيما يعادل الروبل الروسى 0.2878 قرشا.

وبالنسبة لسعر العملة الروسية مقابل الدولار الأمريكى، يبلغ سعر الدولار الواحد 62.0377 روبل روسى، فيما يعادل سعر الروبل الروسى الواحد 0.0161 سنتا.