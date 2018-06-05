video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 05 يونيو 2018 09:54 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

من إجمالى 26 مليون مشتغل بالدولة...

ننشر خريطة المستفيدين من العلاوات الجديدة.. 20% بالحكومة و2.3 % قطاع عام

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 09:37 م
ننشر خريطة المستفيدين من العلاوات الجديدة.. 20% بالحكومة و2.3 % قطاع عام البرلمان
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق

أعلنت الحكومة أمس الاثنين، موافقة البرلمان على صرف علاوات جديدة لموظفى الدولة، ابتداء من شهر يوليو المقبل 2018، تمثلت تلك العلاوات فى صرف 7% لموظفى الدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و 10% لغير المخاطبين، هذا بالإضافة إلى علاوات استثنائية تختلف قيمتها حسب الدرجة الوظيفية.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول أعداد المشتغلين بمصر، ننشر خريطة توزيع المشتغلين المستفيدين من العلاوات الجديدة، إذ يستفيد منها وتنطبق على موظفى القطاع الحكومى الذين يمثلون 19.9% من إجمالى المشتغلين بالدولة والبالغ عددهم حتى نهاية الربع الأول من العام الحالى نحو 26 مليون مشتغل.

كما تصرف العلاوات الجديدة لموظفى القطاع العام/ الأعمال، والذين يشكلون نسبة 2.3% من إجمالى المشتغلين بالدولة، أى أن العلاوات ستصرف لنحو 23% من إجمالى المشتغلين بالدولة وهم العاملون فى الحكومة وقطاع الأعمال الذين يبلغ إجمالى عددهم نحو 7 ملايين موظف، بينما تتوزع باقى النسبة للمشتغلين بين القطاع الخاص والاستثمارى والعمالة الموسمية والمؤقتة.

جدير بالذكر أن حجم قوة العمل خلال الربع الأول من 2018 بلغ نحو 29.1 مليون فرد منهم 3.1 مليون عاطل تقريبا.

وعلى مستوى عدد السكان، يوجد 46.8% من جملة السكان، بدءا من عمر 15 عامًا فأكثر داخل قوة العمل "41% منهم مشتغلين، و5% عاطلين"، بينما تبلغ نسبة السكان من هم خارج قوة العمل نحو 53%.

وبحسب جهاز الإحصاء، ترجع أسباب وجود 53% من السكان خارج قوة العمل، إما للتفرغ للدراسة أو للتفرغ لأعمال المنزل بالنسبة للإناث، أو للتقاعد بالنسبة لأصحاب المعاشات، أو بسبب العجز الكلى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإحصاء: 9.8 مليار متر مكعب مياه منتجة خلال عام 2016/ 2017 بزيادة 5.7%

جهاز الإحصاء يعلن إصدار كتيب "اللمحة الإحصائية" لعام 2018

العلاوات الجديدة

البرلمان

الحكومة

اخبار الاقتصاد المصرى

موظفى الدولة

القطاع الحكومى

القطاع العام

المشتغلين

الإحصاء




لا تفوتك
التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار

"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة