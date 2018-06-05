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نتنياهو: لسنا متفاجئين بقرار إيران بتعزيز تخصيب اليورانيوم

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 01:24 م
نتنياهو: لسنا متفاجئين بقرار إيران بتعزيز تخصيب اليورانيوم رئيس الوزراء الإسرائيلى يبينامين نتنياهو
رويترز
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أن بلاده ليست متفاجئة بقرار إيران تعزيز تخصيب اليورانيوم وتتعهد بمنعها من الحصول على أسلحة نووية.
 
كانت الأمم المتحدة قد أعلنت، اليوم الاثنين، أنها تلقت اخطارا من طهران بزيادة عدد أجهزتها للطرد المركزى.
 
وأكد رئيس الوزراء الاسرائيلى أن خطة إيران لزيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم هدفها إنتاج أسلحة نووية ليتم استخدامها ضد إسرائيل.

وقال نتانياهو فى تسجيل مصور إن المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية فى إيران آية الله على خامنئى "أعلن عن نيته تدمير إسرائيل"، وأضاف "بالأمس، شرح كيف سيقوم بذلك، عبر التخصيب غير المحدود لليورانيوم لصناعة ترسانة من القنابل النووية".

 
 

 


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