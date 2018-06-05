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ميركل: ألمانيا ستدفع إيران خارج دول الشرق الأوسط ولن تتخلى عن الاتفاق النووى

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 12:00 ص
ميركل: ألمانيا ستدفع إيران خارج دول الشرق الأوسط ولن تتخلى عن الاتفاق النووى انجيلا ميركل المستشارة الألمانية
غزة أ ش أ
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قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، فى المؤتمر الصحفى مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ، إن بلادها ستمارس نفوذها بطريقة تدفع إيران خارج المنطقة ، مشيرة إلى أن برلين ستنظر عن كثب فى نشاطات إيران بالمنطقة وستسعى لاحتوائها.

ومن جانبه ، قال نتنياهو - عقب اجتماعه مع ميركل فى برلين ، الاثنين ، حسبما نقلت صحيفة "جيرازوليم بوست" الإسرائيلية - "إن دفع إيران خارج سوريا ليس مهما فقط لإسرائيل ، لكن ينبغى أن يهم ألمانيا كذلك لأن احتمالية حدوث حملة دينية داخل سوريا ستلقى بالمزيد من اللاجئين تجاه ألمانيا".

وأضاف نتنياهو " إن حضور الجيش الإيرانى حاليا فى سوريا يتضمن نحو 18 ألفا من المليشيات الشيعية التى يقودها القادة العسكريون الإيرانيون" ، لافتا إلى أن هؤلاء المقاتلين جاؤوا من أفغانستان وباكستان وغيرها من الدول ، محذرا من أن إيران لديها هدف عسكرى وآخر دينى ، مشيرا إلى أن إيران تسعى لرفع أعداد قواتها فى سوريا إلى 80 ألفا لتنفيذ حملة دينية فى سوريا بهدف تحويل الأغلبية السنية إلى شيعية (على حد قوله).

وحول الملف النووى الإيرانى ، قالت ميركل إن لدى ألمانيا وإسرائيل آراء مختلفة فيما يخص الاتفاق النووى الإيرانى ومدى فعاليته ، مضيفة أن بلادها والاتحاد الأوروبى لا يزالوا متمسكين بالاتفاق.

من جهة أخرى ، أشارت المستشارة الألمانية إلى أهمية المعلومات التى قدمتها إسرائيل إلى ألمانيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الأرشيف النووى لإيران ، موضحة ضرورة التحقيق فيها.

 


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الشرق الأوسط

الاتفاق النووى




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