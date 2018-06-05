مميش: تطبيق توحيد رسوم الموانىء البحرية خلال يوليو المقبل

كتبت: دانه الحديدى

أكد الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه من المنتظر تطبيق توحيد الرسوم للموانىء البحرية خلال شهر يوليو المقبل، وذلك بعد الدراسة التى اجرتها الهيئة حول الموانىء المصرية والموانىء المجاورة، من ناحية الخدمات والرسوم المقررة.

وأضاف الفريق مميش، فى تصريحات صحفية لقناة CNBC، ان توحيد رسوم الموانىء تعد خطوة هامة للغاية، وتستلزم تطوير الموانىء المصرية بحيث تصبح موانىء جاذبة، وذلك بعد توجه نسبة من شركات الشحن لموانىء أخرى لأن رسومها أقل من الرسوم المطبقة بالموانىء المصرية، لافتا إلى أن القيادة السياسية دائما ما توجه بتطوير الموانىء البحرية لأنها واجهة الدولة المصرية، سواء بمجال التجارة أو السياحة، كما أن قناة السويس تنقل 11% من حجم التجارة العالمية، موضحا أن تطوير الموانىء يتضمن تأهيلها باستقبال السفن العملاقة.

وأشار إلى أن قناة السويس حققت ارباحا خلال العام الجارى، تقدر بنسبة زيادة 16.7% بالنسبة للعملة الصعبة الموجهة لخزينة الدولة، مضيفا انه من المقرر تشغيل الاربعة الانفاق الخاصة بالهيئة بعد تطويرها بالتزامن مع الاحتفال بذكرى 6 أكتوبر المقبل.