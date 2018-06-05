video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 05 يونيو 2018 04:45 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

ملك الأردن يبحث هاتفيا مع محمود عباس آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 04:06 م
ملك الأردن يبحث هاتفيا مع محمود عباس آخر التطورات على الساحة الفلسطينية ملك الأردن والرئيس الفلسطينى - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

بحث العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، اليوم الثلاثاء، فى اتصال هاتفى تلقاه من الرئيس الفلسطينى محمود عباس، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، ويأتى ذلك فى إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين الجانبين، بحسب بيان صادر اليوم عن الديوان الملكى الهاشمى.

وكان بحث الملك عبدالله الثانى، فى اتصال هاتفى تلقاه مساء الاثنين، من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع فى المملكة العربية السعودية، التطورات الراهنة على الساحة الإقليمية، وسبل تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وجرى، خلال الاتصال، بحسب بيان للديوان الملكى الهاشمى، التأكيد على عمق العلاقات المتميزة التى تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين ، والحرص على تمتينها فى شتى الميادين، وإدامة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، وبما يسهم فى تحقيق مصالحهما المشتركة.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ملك الأردن يبحث هاتفيا مع ولى العهد السعودى التطورات الإقليمية

ملك الأردن يؤكد فى اتصال هاتفى مع ولى عهد أبو ظبى متانة العلاقات بين البلدين

ملك الأردن يؤكد لوفد أمريكى ضرورة التوصل إلى السلام العادل والشامل فى المنطقة

اخبار عربية

ملك الاردن

الرئيس الفلسطينى

القضية الفلسطينية

اخبار العرب

اخبار الادرن

اخبار افلسطين




لا تفوتك
التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

كيف تآمرت الولايات المتحدة وإسرائيل على مصر عام 1967.. كتاب "الدم فى الماء" يفضح خطة رئيس أمريكا وجيش الاحتلال لضرب سفينة أمريكية لاتهام جمال عبد الناصر بقتل طاقمها.. والكاتبة جوان ميلن: شعبنا مخدوع منذ نصف قرن

كيف تآمرت الولايات المتحدة وإسرائيل على مصر عام 1967.. كتاب "الدم فى الماء" يفضح خطة رئيس أمريكا وجيش الاحتلال لضرب سفينة أمريكية لاتهام جمال عبد الناصر بقتل طاقمها.. والكاتبة جوان ميلن: شعبنا مخدوع منذ نصف قرن

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة