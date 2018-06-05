مقتل 3 من أفراد الشرطة فى هجوم لـ"داعش" بجنوب غرب باكستان

إسلام آباد (أ ش أ)

أعلن مسئول بالشرطة الباكستانية أن انتحاريين اثنين حاولا اقتحام نقطة أمنية فى بلدة ماستونج بجنوب غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل 3 من أفراد الشرطة وإصابة اثنين آخرين فى الهجوم الذى أعلن تنظيم "داعش" مسئوليته عنه.

ونقلت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن والى محمد المسئول بالشرطة قوله أن المهاجمين حاولا شق طريقهما إلى نقطة أمنية تابعة لقوات حرس الحدود، وقد قام احدهما بتفجير ما بحوزته من مفرقعات حينما حاول أفراد الأمن توقيفهما، بينما قتل المهاجم الاخر برصاص قناص.

من جانبه، أعلن تنظيم "داعش" أن اثنين من عناصره نفذا الهجوم فى بلدة ماستونج التى تبعد مسافة 50 كيلومترا جنوب مدينة كويتا باقليم بلوشستان.