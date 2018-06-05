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بعد حكم الدستورية لصالحها..

مصر الجديدة للإسكان تخطط لبناء مشروعات عقارية جديدة بهليوبوليس

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 02:14 م
مصر الجديدة للإسكان تخطط لبناء مشروعات عقارية جديدة بهليوبوليس هانى الديب رئيس شركة مصر الجديدة للاسكان
كتب عبد الحليم سالم
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كشف هانى الديب، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة قطعت شوطا كبيرا فى النزاع بينها وبين رجل الأعمال محمد أبو العينين على قطعة أرض بمساحة 280 فدانا.

 

وأضاف هانى الديب لـ"اليوم السابع" أنه يتبقى حكم قضائى فى محكمة النقض لإنهاء النزاع تماما، وتأكيد أحقية الشركة فى الأرض خاصة بعدما أيدت المحكمة الدستورية العليا أحقية الشركة فى الأرض وكذلك رفض الشهر العقارى تسجيل الأرض لصالح محمد أبو العينين، بعدما تم رفض دعوى صحة التوقيع التى رفعها لإثبات ملكية الأرض.

 

وأشار إلى أن الشركة تمتلك الأرض بموجب القرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995، وان صحة عقد رجل الاعمال مع وزارة الزراعة تم إبطاله من المحكمة وبالتالى باتت الارض قاب قوسين أو ادنى من حق الشركة، لافتا أنه سيتم عمل مخطط لها،وبناء مشروعات عقارية تجارية واسكان عليها مستقبلا.

 

وكانت المحكمة الدستورية العليا بحسب بيان الشركة للبورصة اليوم،أكدت أحقية شركة مصر الجديدة للإسكان فى ملكية الأرض بالقضية رقم ١٤٤٥ لسنة ٥٤ قضايا ورفض دعوى صحة التوقيع المقدمة من رجل الأعمال.

 


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مصر الجديدة للإسكان

محمد ابو العينين

هانى الديب

قطاع الاعمال العام

البورصة

نزاع ارض هليوبوليس




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