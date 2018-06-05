مصادرة 6 أطنان مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بمصنع فى 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

ضبطت مباحث التموين بالجيزة مدير مصنع مواد غذائية بحوزته 6 أطنان من منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمدينة 6 أكتوبر، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة إلى تصنيع صاحب مصنع مواد غذائية بمدينة 6 أكتوبر لمادة الكريسبى، باستخدام مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وبمداهمة المصنع تم القبض على المدير المسئول، وبحوزته 6 أطنان من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.