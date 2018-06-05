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مصادرة 6 أطنان مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بمصنع فى 6 أكتوبر

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 01:21 م
مصادرة 6 أطنان مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بمصنع فى 6 أكتوبر سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ضبطت مباحث التموين بالجيزة مدير مصنع مواد غذائية بحوزته 6 أطنان من منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمدينة 6 أكتوبر، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة إلى تصنيع صاحب مصنع مواد غذائية بمدينة 6 أكتوبر لمادة الكريسبى، باستخدام مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

 

وبمداهمة المصنع تم القبض على المدير المسئول، وبحوزته 6 أطنان من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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