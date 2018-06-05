مرشح رئاسى ليبى يؤكد ثقته فى إجراء الانتخابات الرئاسية 10 ديسمبر المقبل

كتب : أحمد جمعة

أكد المرشح الرئاسى الليبى الدكتور عارف على النايض ثقته فى إجراء الانتخابات الرئاسية فى البلاد 10 ديسمبر المقبل، مؤكدا أن اجتماع باريس ضم الأطراف الرئيسية فى البلاد، والتى لها تأثير فى عملية إجراء الانتخابات من عدمها، مشيرا إلى موافقة تلك الأطراف على مبادرة باريس بعد نقاش طويل مع الجانب الفرنسى.

وقال النايض فى حوار مع قناة الحرة الأمريكية أن الأطراف الرئيسية فى الأزمة الليبية جلست لأول مرة على نفس الطاولة فى نفس المكان، مؤكدا أن الوضع الأمنى فى ليبيا ليس بأسوأ مما كان عليه فى 2014 بالانتخابات الماضية، مؤكدا أن التوازن والتحكم العسكرى فى المناطق المختلفة بدأ ينحنى نحو التوحيد، موضحا أن الجيش الليبى فى المنطقة الشرقية بكاملها يبسط سيطرته بالكامل، مشيرا لمعركة تحرير درنة وترحيب أبناء المدينة بالجيش الوطن الليبى.

وأكد النايض على أن المصالحة الوطنية فى ليبيا أساس كل شيء وأنه بدون مصالحة وطنية لن يكون هناك بناء للدولة الليبية، مشيرا لتفاؤله بالاتفاق الذى تم توقيعه بين مدينتى مصراتة وتاورغاء.

وأشار النايض إلى هبوط الدولار أمام الدينار الليبى عقب التفاهم بين مجلس الدولة ومجلس النواب، وجدية دولية فى إيقاف المهزلة التى كانت قائمة فى مصرف ليبيا المركزى، موضحا أن المعرقلين لن يكون لهم مكان في ليبيا لأن البلاد تحتاج إلى استقرار والناس في حاجة إلى الاستقرار.