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وبرنامج رعاية الطفل فى 34 جامعة..

محمود صقر: أنشأنا تحالفات بحثية فى كل الوزارات لتحلية المياه والبحث العلمى

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 07:00 م
محمود صقر: أنشأنا تحالفات بحثية فى كل الوزارات لتحلية المياه والبحث العلمى الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى
كتب - إسماعيل رفعت
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أكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى، أن الأكاديمية تطلق مشروعاتها البحثية من خلال التنسيق بين باحثى الوزارات الموجودين فى مراكزها البحثية، والتحالف الوطنى لتحلية المياه المدعوم بـ30 مليون جنيه.

 

وأشار خلال ملتقى شباب الجزيرة، أن هذه التحالفات بدأت تنتج ومنها المجموعة التى صنعت العداد الزمر للمياه، مضيفًا أنه يجب رعاية المبدعين والموهوبين وتهيئة البيئة المناسبة لها.

 

وأشار إلى أن هناك 34 جامعة ترعى المبدعين فى مصر للطلاب فى برنامج رعاية الطفل، فى مرحلة ما قبل الجامعة لرعايته ودراسة الفنون والآداب والأحياء والبيولوجية وعلوم طبية وزراعية.

 

ولفت صقر، إلى أن برنامج رعاية الطفل بمجرد فتح التقديم له يتم إغلاقه بعد 5 دقائق من شدة الإقبال عليه، حيث يعيش الطفل وسط الجامعة ويتعرف على العلوم.

 

وأكد د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، أن ما تخصصه مصر البحث العلمى يمثل 1% بينما تخصص الدول 3%.

 

وأشار خلال ملتقى شباب الجزيرة، أن الدولة الوحيدة التى تدفع ميزانية البحث العلمى كلها من موازنتها، بينما تدفع باقى الدول ميزانية البحث العلمى من دعم الشركات الخاصة لتطوير البحث العلمى.

 

وأشار إلى أن تعاون مصر مع الاتحاد الأوروبى فى جانب البحث العلمى أكبر من تعاوننا مع العرب، والذى ننشده من باب التكامل العربى.

 

وشدد صقر، على أن أولويات البحث العلمى فى مصر متجه إلى تحلية المياه والتطور التكنولوجى والزراعة الحديثة والاحتياجات الضرورية لخطة تطوير مصر 2030.

 

ولفت صقر، إلى أنه لا معنى للمركزية إذا منعت من تطوير ابتكارات الشباب، فعلى أى أسرة تجد أن لديها مبتكرًا أن تتوجه إلى الجامعة الإقليمية التى فى منطقته وتقديم فكرة ابنها إلى مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا، لافتًا إلى أن الجامعات الإقليمية لها دور لرعاية هذه الأمور من قبل هذه الجامعات.

 

وأكد رئيس أكاديمية البحث العلمى، أن البحث العلمى فى أفضل حالته فى مصر، وذلك لوجود قناعة سياسية بالبحث العلمى.

 

وأشار، إلى أن البحث العلمى كان مهمشًا منذ القديم والآن وبعد ثورة 30 يونيو أصبحت هناك قناعة بالبحث العلمى، والآن ينص دستور مصر على تخصيص موارد ثابتة البحث العلمى وممارسته بحرية ولا يحكمه غير الأخلاق.

 

وأوضح أن الرئيس السيسى، فور توليه التقى عددًا من الشباب فى قصر الاتحادية لدعم أعلى سلطة تنفيذية فى الدولة لأول مرة البحث العلمى ودعم الدستور له وتخصيص موارد دعمه بشكل مطرد ووجود إرادة سياسية.

 

وشدد صقر، على أنه يوجد منظومة حقيقية للبحث العلمى، وتوزيع موارد دعم منظومة البحث العلمى الموزعة على كافة الوزارات ومراكزها البحثية من خلال وزارة التخطيط.

 

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البحث العلمى

شباب الجزيرة




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