محمود صقر: أنتجنا مسلسل الأزهر الكرتونى ثلاثى الأبعاد بالتعاون مع الجامعة

أكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى، أن الأكاديمية تتعاون مع الجامعات فى البحث العلمى، وكان آخرها إنتاج مسلسل الأزهر للرسوم المتحركة الكرتونية ثلاثى الأبعاد بالتعاون مع جامعة الأزهر ورابطة خريجيها.

وأشار خلال ملتقى شباب الجزيرة، أن مصر مليئة بالباحثين الجادين والمبتكرين، حيث نرعى مشروعات التخرج لاكتشاف المواهب.

وأشار إلى أنه تخرج من جامعة طنطا وكان من الأوائل على الدفعة ولم يعين بالجامعة وعانى الأمرين، وهو الآن رئيس أكاديمية البحث العلمى.