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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 01:12 ص
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محلل: مبيعات الأجانب للأسهم القيادية وراء تراجع مؤشر البورصة الرئيسى

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 01:00 ص
محلل: مبيعات الأجانب للأسهم القيادية وراء تراجع مؤشر البورصة الرئيسى صلاح حيدر المحلل المالى بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
كتب هانى الحوتى
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قال صلاح حيدر المحلل المالى بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، إن مؤشرات البورصة المصرية لم تستطع خلال جلسة تداول الاثنين، استكمال الصعود التى أنهت به جلسة بداية الأسبوع، وذلك وسط مبيعات المستثمرين الأجانب فى الأسهم القيادية مثل البنك التجارى الدولى وشركة السويدى إليكتريك ليحقق مؤشر البورصة الرئيسى إغلاق أقل من إغلاق يوم الخميس الماضى.

 وأضاف حيدر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تعاملات جلسة الاثنين بالبورصة شهدت ارتفاعا ملحوظا بالمقارنة بالأمس التى شهدت فيه الإغلاقات ارتفاع وهو ما يعكس استمرار قلق المستثمرين من استمرار عمليات التصحيح وخاصة من المؤسسات الأجنبية لذلك فإنه من المتوقع أن يستمر الأداء فى التذبذب الحاد خلال الفترة القادمة، ناصحا المتعاملين بالبورصة بالحذر فى اتخاذ القرار الاستثمارى أو البيع العشوائى لدى المستثمرين فى الوقت الحالى ومراقبة اتجاهات السيولة بشكل مقرب لاتخاذ القرار الاستثمارى الرشيد خاصة مع اقتراب المؤشرات إلى مناطق دعوم أساسية والتى قد ترتد منها فى موجة تصحيحية جديدة للمؤشرات تستهدف بها نقاط على المؤشر الرئيسى مثل مستوى 16700 نقطة.

 


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