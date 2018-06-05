"مجلس كنائس مصر" يهنئ الرئيس السيسي بالفترة الرئاسية الجديدة

هنأت اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلف اليمين الدستورية وبدء الفترة الرئاسية الجديدة.

وذكر بيان رسمي صادر عن اللجنة التنفيذية اليوم الثلاثاء، موقعًا باسم الأب رفيق جريش عضو اللجنة، أن القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الانجيلية ورئيس اللجنة قد اجتمع بالأعضاء في كنيسة العذراء بالزيتون، بمناسبة عيد ظهور العذراء واتفق مع الأعضاء على تنظيم الكثير من الأنشطة المشتركة بين الكنائس.

مجلس كنائس مصر مؤسسة تجمع فى عضويتها خمسة كنائس مصرية تمثل الطوائف المختلفة، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والكنيسة الإنجيلية، والكنيسة الأسقفية، وكنيسة الروم الأرثوذكس والكنيسة القبطية الكاثوليكية، وهو أول كيان يجمع الطوائف المصرية معا.

تأسس المجلس منذ أربعة سنوات، رغم أن فكرته تعود لعصر البابا شنودة الثالث على غرار مجلس كنائس الشرق الأوسط الذى يجمع كافة أساقفة ورؤساء الطوائف المسيحية تحت رايته.