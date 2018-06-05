مبعوث الأمم المتحدة لليمن يجرى مباحثات مع الحوثيين لتسلم ميناء الحديدة

عدن (رويترز)

قالت مصادر سياسية يمنية، إن مارتن جريفيث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالتوسط من أجل السلام فى اليمن يعقد حاليا محادثات مع جماعة الحوثى من أجل تسليم ميناء الحديدة إلى المنظمة الدولية فى مسعى لتجنب هجوم محتمل على المدينة من التحالف الذى تقوده السعودية.

وقال مسؤولون عسكريون محليون إن جريفيث وصل إلى العاصمة صنعاء التى يسيطر عليها الحوثيون يوم السبت تزامنا مع وصول قوات التحالف إلى مسافة تبعد بأقل من عشرة كيلومترات عن الميناء الواقع على البحر الأحمر والذى يعد أحد أهداف الرئيسية فى الحرب. وأضاف المسؤولون أن زحف القوات توقف خلال الأيام الماضية.

وقال سياسى يمنى كبير مقرب من حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادى المعترف بها دوليا إن جريفيث تقدم بمقترح للحوثيين لوضع ميناء الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأكد مصدر مقرب من جماعة الحوثى المتحالفة مع إيران ومصدر آخر مقرب من حكومة هادى أن المقترح يخضع حاليا للنقاش.

ولم يرد متحدث باسم التحالف الذى تقوده السعودية على طلب من رويترز للتعليق، ويتزامن تجدد الضغط باتجاه الحديدة مع زيادة التوتر بين السعودية وإيران اللتين تخوضان فى اليمن منذ ثلاثة أعوام حربا بالوكالة أسفرت عن مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص وتشريد ثلاثة ملايين ودفعت البلد الفقير إلى شفا مجاعة.