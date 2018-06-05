ماكرون وزوجته يزوران معسكر تدريب المنتخب الفرنسى فى باريس

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

زار الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون برفقة زوجته اليوم الثلاثاء، معسكر تدريب المنتخب الفرنسى لكرة القدم فى كليرفونتين بالقرب من باريس، استعدادا لبطولة كأس العالم والتى تستضيفها روسيا فى الفترة من 14 يونيو و15 يوليو.

يذكر أن المنتخب الفرنسى يشارك فى كأس العالم 2018 ضمن منافسات المجموعة الثالثة بجانب منتخبات أستراليا، بيرو والدنمارك.

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، قد أعلن أن لوران كوتشيلنى مدافع أرسنال الإنجليزى سيغيب عن المنتخب الفرنسى فى نهائيات كأس العالم، بسبب الإصابة.

وتعرض كوتشيلنى لإصابة خطيرة فى وقت مبكر من المباراة، التى خسرها أرسنال أمام مضيفه أتلتيكو مدريد الإسبانى صفر / 1 مساء أول الخميس فى إياب الدور قبل النهائى من بطولة الدورى الأوروبى.

وخرج كوتشيلنى من الملعب محمولا على محفة طبية، وقال الفرنسي آرسين فينجر المدير الفنى لأرسنال، عقب المباراة إن اللاعب البالغ من العمر 32 عاما ربما يكون قد تعرض لتمزق فى وتر أخيل.



زوجة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون



زوجة ماكرون ومدرب المنخب الفرنسى





وصول ماكرون وزوجته



ماكرون مع لاعبى المنتخب الفرنسى



جانب من لقاء ماكرون ولاعبى منتخب فرنسا



ماكرون وزوجته خلال زيارة المنتخب



ماكرون وزوجته مع لاعبى المنتخب