كيف أنهت الصحة مشكلة تحمل الأطباء مصروفات الدراسات العليا × 5 معلومات

كتب وليد عبد السلام

انتشرت خلال الفترة الماضية، شائعات عديدة تزعم تحمل الأطباء مصروفات الماجستير والدكتوراه والبورد المصرى بمبالغ تتجاوز الـ 25 ألف جنيه، ما دفع وزير الصحة للتدخل لوأد الفتنة، وأصدر قرارا بتحمل الوزارة هذه المصروفات.

"اليوم السابع" يستعرض كيف تغلبت وزارة الصحة على هذه المشكلة فى 5 خطوات.

1- توفير 52 مليون جنيه من خزينة هيئة التدريب الإلزامى لتعليم الأطباء، لتحمل مصروفات الماجستير والدكتوراه للأطباء.

2- البدء فى تحمل مصاريف الأطباء فى البورد المصرى والماجستير والدكتوراة، وفقا لعدد من الآليات ستحددها الوزارة بالتعاون مع نقابة الأطباء.

3- الاجتماع بمجلس نقابة الأطباء ومناقشة آليات تطبيق القرار .

4- رد مصاريف البورد المصرى للأطباء بعد تحصيلها من جانب هيئة التدريب الإلزامى.

5- وقف تحصيل رسوم البورد المصرى من الطلاب الجدد.