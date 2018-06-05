video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 05 يونيو 2018 05:06 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

كيف أنهت الصحة مشكلة تحمل الأطباء مصروفات الدراسات العليا × 5 معلومات

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 04:53 م
كيف أنهت الصحة مشكلة تحمل الأطباء مصروفات الدراسات العليا × 5 معلومات الدكتور أحمد عماد وزير الصحه
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

انتشرت خلال الفترة الماضية، شائعات عديدة  تزعم تحمل الأطباء مصروفات الماجستير والدكتوراه والبورد المصرى بمبالغ تتجاوز الـ 25 ألف جنيه، ما دفع وزير الصحة للتدخل لوأد الفتنة، وأصدر قرارا بتحمل الوزارة هذه المصروفات.

"اليوم السابع" يستعرض كيف تغلبت وزارة  الصحة على هذه المشكلة فى 5 خطوات.

1- توفير 52 مليون جنيه من خزينة هيئة التدريب الإلزامى لتعليم الأطباء، لتحمل مصروفات الماجستير والدكتوراه للأطباء.

2- البدء فى تحمل مصاريف الأطباء فى البورد المصرى والماجستير والدكتوراة، وفقا لعدد من الآليات ستحددها الوزارة بالتعاون مع نقابة الأطباء.

3- الاجتماع بمجلس نقابة الأطباء ومناقشة آليات تطبيق القرار .

4- رد مصاريف البورد المصرى للأطباء بعد تحصيلها من جانب هيئة التدريب الإلزامى.

5- وقف تحصيل رسوم البورد المصرى من الطلاب الجدد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحة: تعميم العمل بنظام الرقم الطبى للمريض بالمستشفيات قريبًا

وزير الصحة يقرر تحمل الوزارة مصاريف حصول الأطباء على الماجستير والدكتوراة

الصحة

الاطباء

الدراسات العليا

مصروفات البورد المصرى

الماجستير




لا تفوتك
التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

كيف تآمرت الولايات المتحدة وإسرائيل على مصر عام 1967.. كتاب "الدم فى الماء" يفضح خطة رئيس أمريكا وجيش الاحتلال لضرب سفينة أمريكية لاتهام جمال عبد الناصر بقتل طاقمها.. والكاتبة جوان ميلن: شعبنا مخدوع منذ نصف قرن

كيف تآمرت الولايات المتحدة وإسرائيل على مصر عام 1967.. كتاب "الدم فى الماء" يفضح خطة رئيس أمريكا وجيش الاحتلال لضرب سفينة أمريكية لاتهام جمال عبد الناصر بقتل طاقمها.. والكاتبة جوان ميلن: شعبنا مخدوع منذ نصف قرن

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة