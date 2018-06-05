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كوريا الجنوبية تقدم مساعدات بقيمة 200 ألف دولار لكينيا

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 08:03 ص
كوريا الجنوبية تقدم مساعدات بقيمة 200 ألف دولار لكينيا كينيا
أ ش أ
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أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء أنها تعتزم تقديم مبلغ 200 ألف دولار كمساعدات إنسانية طارئة إلى كينيا التى تعانى من خسائر ناجمة عن سقوط أمطار غزيرة استمرت عدة أشهر.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن المساعدات التى سيتم تسليمها من خلال الصليب الأحمر الكينى من المنتظر أن تستخدم فى الملاجئ ومياه الشرب والمواد المتعلقة بالنظافة وغيرها من الضروريات .

وأضافت -وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/- أن الحكومة ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية للدول والأشخاص الذين يعانون من أضرار مرتبطة بالكوارث.

وكان سد محلى قد انهار الشهر الماضى بسبب الأمطار التى استمرت منذ شهر مارس الماضى فى كينيا، مما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا.

وبحسب الإحصائيات فقد توفى 179 شخصا وأصبح أكثر من 40 آخرين فى عداد المفقودين ، بينما نزح حوالى 270 ألفا من ديارهم.


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