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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 06:28 م
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كل ما تريد معرفته عن ذكرى فتح مكة × 8 معلومات

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 06:00 م
كل ما تريد معرفته عن ذكرى فتح مكة × 8 معلومات مكة المكرمة - أرشيفية
كتب لؤى على
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تحل اليوم الثلاثاء، 20 رمضان ذكرى فتح مكة المكرمة، على يد الرسول الكريم محمد، صلى الله عليه وسلم، ومن أهم المعلومات عن هذا النصر العظيم ما يلى:

 

1- فتح مكة (يُسمَّى أيضاً الفتح الأعظم) غزوة وقعت فى العشرين من شهر رمضان فى العام الثامن من الهجرة.

 2- استطاع المسلمون من خلالها فتحَ مدينة مكة وضمَّها إلى الدولة.

 3- سببُ الغزوة هو أن قبيلة قريش انتهكت الهدنةَ التي كانت بينها وبين المسلمين، بإعانتها لحلفائها من بنى الدئل بن  بكرٍ بن عبد مناةٍ بن كنانة فى الإغارة على قبيلة خزاعة الذين هم حلفاءُ المسلمين، فنقضت بذلك عهدَها مع المسلمين الذى سمّى بصلح الحديبية.

 4- وردّاً على ذلك، جَهَّزَ الرسولُ صلى الله عليه وسلم جيشاً قوامه عشرة آلاف مقاتل لفتح مكة.

5- تحرَّك الجيشُ حتى وصل مكة فدخلها سلماً بدون قتال إلا ما كان من جهة القائد المسلم خالد بن الوليد إذ حاول بعضُ رجال قريش بقيادة عكرمة بن أبى جهل التصدى للمسلمين، فقاتلهم خالدٌ وقَتَلَ منهم اثنى عشر رجلاً، وفرَّ الباقون منهم، وقُتل من المسلمين رجلان اثنان.

6- لمَّا نزل الرسولُ بمكة واطمأنَّ الناسُ، جاءَ الكعبة فطاف بها، وجعل يطعنُ الأصنام التى كانت حولها بقوس كان معه، ويقول: «جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا».

7-رأى فى الكعبة الصورَ والتماثيلَ فأمر بها فكسرت، ولما حانت الصلاة أمر الرسولُ بلال بن رباح أن  يصعد فيؤذن من على الكعبة، فصعد بلالٌ وأذّن.

8- كان من نتائج فتح مكة اعتناقُ كثيرٍ من أهلها دينَ الإسلام، ومنهم سيد قريش وكنانة أبو سفيان بن حرب وزوجتُه هند بنت عتبة وكذلك عكرمة بن ابي جهل ويهيل بن عمرو،وصفوان اب أمية وأبو قحافة والد أبى بكر الصديق، وغيرُهم.


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