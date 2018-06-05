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كل ما تريد معرفته عن العملة الروسية "الروبل" .. قبل اللحاق بالمنتخب فى روسيا

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 01:42 م
كل ما تريد معرفته عن العملة الروسية "الروبل" .. قبل اللحاق بالمنتخب فى روسيا شعار الروبل الروسى
كتبت: دانه الحديدى
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إذا كنت فى طريقتك للأراضى الروسية لمؤازرة المنتخب المصرى فى مبارياته ضمن بطولة كأس العالم، والتى تشهد أولى مباريات منتخب مصر فى مواجهة منتخب أروجواى 15 يونيو المقبل، يقدم لك "اليوم السابع" فى هذا التقرير كل ما يتعلق بالعملة الروسية "الروبل"، وهى العملة التى سيتم التعامل بموجبها طوال فترة الاقامة فى روسيا، وطريقة احتساب قيمتها سواء مقابل الدولار الأمريكى أو الجنيه المصرى.

 

وفيما يلى، فى نقاط، كل ما تريد معرفته عن عملة الروبل الروسى..

 

الروبل الروسى
الروبل الروسى

 

- "الروبل" هو العملة الرسمية لروسيا الاتحادية، وهى العملة المتداولة بنفس الاسم منذ القرن الثالث عشر مرورا بفترة الاتحاد السوفيتى وحتى الآن. 

- ويضم الروبل الواحد 100 "كوبيك"، وهى العملة التى تصدر بشكل عملات معدنية، تضم فئات "1، 5، 10، 50" كوبيك.

- يصدر من عملة "الروبل" عملات معدنية، وذلك فى فئات "1، 2، 5، 10" روبل.

- تصدر العملات الورقية من الروبل فى 6 فئات، وهى "5 ، 10 ، 50 ، 100 ، 500 ، 1000 ، 5000" روبل.

- يعد الروبل الروسى من العملات منخفضة القيمة عالميا.

 

فئات عملة الروبل الروسى الورقية
الفئات الورقية للروبل الروسى 

 

- يعادل سعر الدولار الواحد 62.0377 روبل روسى، فيما يعادل سعر الروبل الروسى الواحد 0.0161 سنتا.

- يعادل سعر الجنيه المصرى الواحد 3.4752 روبل روسى، فيما يعادل الروبل الروسى  0.2878 قرشا

- وفقا لتصريحات سابقة لـ"يحيى أبو الفتوح"، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، والتى أدلى بها لـ"اليوم السابع"، لا يعد الروبل الروسى من العملات المتداولة فى البنوك المصرية، وذلك لأنه ليس من العملات الرئيسية بالعالم.

-  أضاف أبو الفتوح فى تصريحاته، أنه يمكن للمسافرين لتشجيع المنتخب المصرى فى روسيا، الحصول على مبلغ مالى بالدولار الأمريكى، بمتوسط قدره الفى دولار، واستبداله داخل روسيا بالروبل الروسى.

- يتشرط قبل الحصول على المبلغ المالى بالدولار الأمريكى، تقديم مستندات السفر وتشمل تذكرة الطيران وتأشيرة دخول الدولة.

- فى حالة تبقى مبلغ مالى بالروبل الروسى مع المشجعين، يمكن استبداله بالدولار الأمريكى قبل العودة لمصر.


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