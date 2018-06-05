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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 03:29 م
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قضايا الدولة تحصل ما يزيد عن 5 ملايين جنيها خلال شهر مايو

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 03:16 م
قضايا الدولة تحصل ما يزيد عن 5 ملايين جنيها خلال شهر مايو هيئة قضايا الدولة
كتب أحمد إسماعيل
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تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، من تحصيل مبلغ 4 ملايين و299 ألفا و732 جنيها، تنفيذاً للحكم الصادر في الدعويين رقمي 3956 لسنة 20ق و22425 لسنة 21ق قضاء إدارى قنا الصادر بجلسة  26/11/2015، كما تم تحصيل ما يزيد عن مليون جنيه مصري في قضايا تنفيذ أخرى خلال شهر مايو الماضى.

صرح بذلك المستشار عبد الرحيم على نائب رئيس الهيئة رئيس المكتب الفنى.
 
وأضاف عبد الرحيم أن المبلغين المشار إليهما تم تحصيلهما بمعرفة فرع الهيئة بالغردقة، برئاسة المستشار إسماعيل عبد اللطيف نائب رئيس الهيئة.
 
 

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