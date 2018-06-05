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فيديو وصور.. السيسى: الإصلاح الإدارى لن يكون على حساب أرزاق الناس

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 10:12 م
فيديو وصور.. السيسى: الإصلاح الإدارى لن يكون على حساب أرزاق الناس الرئيس السيسى
كتب أحمد عبد الرحمن – إبراهيم حسان
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الإصلاح الإدارى لن يكون على حساب أرزاق الناس، مضيفاً:" اللى موجود فى الدولة زى ما هو".  

وأضاف خلال كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية بأحد فنادق القاهرة، أنه سيتم إعادة صياغة الإصلاح الإدارى لتحقيق أداء جيد، موضحاً أنه كما تم التحرك فى الإصلاح الأربع سنوات الماضية، رغم أنها كانت قاسية وصعبة، مردفاً:" ولكن نجحنا بكم".

وأوضح الرئيس السيسى، أن المظاهر التى نراها فى مصر من الثبات والاستقرار والحرص الشديد على أن الدولة المصرية تصبح دولة، هو أحد أسباب نجاحنا، مشدداً أن الرأى العام فى مصر أمر فى غاية الأهمية.  

وأكد الرئيس السيسى أن كل التحديات ستكون بسيطة أمام إرادة وتحمل الشعب، مردفاً:" بيننا عقد مستمر لمواجهة التحديات خلال المرحلة القادمة، والوعى الجمعى للناس كان إضافة وأمر نحتاج أن يستمر ويزيد".

السيسى في إفطار الاسرة المصرية (1)

 

السيسى في إفطار الاسرة المصرية (2)
 

 

السيسى في إفطار الاسرة المصرية (3)

 

السيسى في إفطار الاسرة المصرية (4)
 

 

السيسى في إفطار الاسرة المصرية (5)
 

 

السيسى في إفطار الاسرة المصرية (6)
 

 

السيسى في إفطار الاسرة المصرية (7)
 

 

السيسى في إفطار الاسرة المصرية (8)

 

السيسى في إفطار الاسرة المصرية (9)

 

السيسى في إفطار الاسرة المصرية (10)
 

 

السيسى في إفطار الاسرة المصرية (11)

 


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