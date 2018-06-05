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فيديو.. نسور الشرطة النسائية فى القوات الخاصة تتحدى الإرهاب

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 02:27 م
فيديو.. نسور الشرطة النسائية فى القوات الخاصة تتحدى الإرهاب تدريبات الشرطة النسائية بالقوات الخاصة
كتب محمود عبد الراضي
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لأول مرة فى تاريخ جهاز الشرطة، يلتحق العنصر النسائى بالقوات الخاصة، للمشاركة فى المداهمات الأمنية بكفاءة كبيرة.

 

وتلقت عناصر الشرطة النسائية من معهد معاونى الأمن، تدريبات متكررة على اقتحام الأوكار ومداهمتها وملاحقة الخارجين عن القانون.

 

وينشر "اليوم السابع" فيديو يبرز ما وصلت إليه الشرطة النسائية من كفاءة كبيرة فى التدريب الأمنى على أعلى مستوى داخل القرية التكتيكة لوزارة الداخلية.

 

وحرصت وزارة الداخلية على الاهتمام بالشرطة النسائية بشكل كبير خلال الفترة الماضية، حيث دعمت معظم قطاعاتها وإداراتها بعدد من عناصر الشرطة النسائية، إيماناً منها بدورها فى العمل الأمنى.

 

 


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