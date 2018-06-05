فيديو.. شبيه "محمد صلاح" العراقى: أتمنى مقابلة النجم المصرى

كتب محمد تهامى زكى

أصبح النجم المصرى محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، أيقونة وقدوة للشباب فى جميع أنحاء الوطن العربى، ومثلما يقول المثل الشعبى "يخلق من الشبه أربعين" فقد ظهر شبيها جديدا للنجم صلاح فى العراق.

حسين على العبودى، 20 عاما، شاب عراقى يسكن فى الحرية شمال بغداد، حصل على شهرة واسعة بسبب الشبه الكبير بينه وبين النجم المصرى صلاح، ويلعب فى رديف نادى الزوراء العراقى ويحلم أن يخطو خطوات النجم المصرى.

وقال الشاب العراقى فى تصريحات لقناة الشرقية العراقية، أنه أصبح يقلد تدريبات وحركات محمد صلاح داخل الملعب، مؤكدا أن محمد صلاح خرج من منطقة شعبية وأنه سيعمل على ذلك أيضا ويترك بصمة كبيرة فى منطقته.

وأضاف حسين، أنه يتمنى مشاهدة النجم محمد صلاح ومقابلته، لأنه نجم كبير فى سماء الكرة العالمية.