فوز الكولومبية إستيفانيا سيرو رودريجويز بجائزة اليونسكو/ خوان بوش

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قررت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) منح إستيفانيا سيرو رودريجويز (كولومبيا)، جائزة اليونسكو/خوان بوش، لتعزيز البحث فى مجال العلوم الاجتماعية فى أمريكا اللاتينية والكاريبى، وذلك بناء على توصية من اللجنة الدولية للجائزة

وذكرت اليونسكو - فى بيان اليوم الثلاثاء أن إستيفانيا سيرو ستحصل على هذه الجائزة كمكافأة على أبحاثها المتعلقة بالدور الذى تضطلع به ثقافة زراعة ورقة الكوكا فى منطقة الأمازون الكولومبية.

وتعمل إستيفانيا سيرو باحثة فى مركز A la Orilla del Río للتفكير والمعنى بمنطقة الأمازون الكولومبية، وقد أجرت فى الآونة الأخيرة بحوثاً بشأن السياسات العالمية لمكافحة المخدرات، وتواجد الدولة فى مناطق النزاع والمجتمعات المحلية الريفية فى القرن الحادى والعشرين.

وتعدّ أطروحتها المعنونة "مسار حياة مزارعى ورقة الكوكا فى كاكيتا وشرعية زراعة شجيرة الكوكا" ثمرة بحوث ميدانية. إذ تستعرض فيها مسارات الرجال والنساء العاملين فى زراعة شجيرة الكوكا، وأعمال العنف التى تعرضوا لها والطريقة التى تندرج فيها هذه الثقافة فى عداد تقاليدهم.

تجدر الإشارة إلى أنّ إستيفانيا سيرو رودريجويز حاصلة على شهادة جامعية فى الاقتصاد، ودرجة الماجستير فى التاريخ من جامعة الأنديز فى بوغوتا (كولومبيا) ودرجة الدكتوراه فى علم الاجتماع من جامعة مكسيكو الوطنية المستقلة.

وقد أنشئت جائزة اليونسكو/خوان بوش التى تُمنح مرة واحدة كل سنتين، فى عام 2009 بمبادرة من حكومة الجمهورية الدومينيكية، بهدف مكافأة باحثين شباب فى مجال العلوم الاجتماعية على مساهمتهم من خلال أعمالهم فى توثيق الروابط بين مجال البحوث والسياسات العامة، وتهدف الجائزة التى تُقدم على هيئة جائزة نقدية بقيمة 10 آلاف دولار أمريكى وشهادة إلى تحفيز الباحثين الشباب فى المنطقة وتشجيع المبادلات الفكرية والحوار فى منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي.

وتستمد الجائزة اسمها من مؤلف مشهور وسياسى ومحلل اجتماعى ونصير متحمس للقيم الديمقراطية وثقافة السلام فى أمريكا اللاتينية والكاريبى، إذ أسهمت أعماله إسهاماً كبيراً فى دراسة الممارسات الاجتماعية والإجراءات السياسية فى الجمهورية الدومينيكية ومنطقة الكاريبي.

وقد مُنحت الجائزة فى عامى 2013 و2015 لكارين ناتاليا سيرون ستيفنز (كولومبيا) ومانويل أليخاندرو أوليفيرا أندرادى (بوليفيا) على التوالي.

وستُمنح الجائزة هذا العام فى حفل رسمى سيُعقد فى بوجوتا فى 23 يوليو المقبل.