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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 10:57 م
خالد صلاح
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فقدان طائرة فى كينيا تحمل على متنها 10 أشخاص

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 10:32 م
فقدان طائرة فى كينيا تحمل على متنها 10 أشخاص موقع تحطم طائرة - أرشيفية
أ ش أ
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ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن طائرة فى كينيا كانت تحمل 10 ركاب على متنها، فُقدت منذ عدة ساعات عندما كانت فى طريقها إلى العاصمة نيروبى، ولم يتم العثور عليها على الفور.

ونقلت الشبكة عن هيئة الطيران المدنى فى كينيا قولها -فى بيان- إن آخر اتصال بين الطائرة والرادار كان حوالى الساعة الثانية مساءً بتوقيت كينيا. 
وأشارت الشبكة إلى أن الطائرة كانت فى طريقها من مدينة كيتالى، غربى كينيا، إلى العاصمة.

وأوضح البيان أن هناك بحثاً جارياً من قبل السلطات حول الطائرة، دون التطرق للمزيد من التفاصيل حول ذلك.

 

 

 


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فقدان الاتصال

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