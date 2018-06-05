فقدان طائرة فى كينيا تحمل على متنها 10 أشخاص

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ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن طائرة فى كينيا كانت تحمل 10 ركاب على متنها، فُقدت منذ عدة ساعات عندما كانت فى طريقها إلى العاصمة نيروبى، ولم يتم العثور عليها على الفور.

ونقلت الشبكة عن هيئة الطيران المدنى فى كينيا قولها -فى بيان- إن آخر اتصال بين الطائرة والرادار كان حوالى الساعة الثانية مساءً بتوقيت كينيا.

وأشارت الشبكة إلى أن الطائرة كانت فى طريقها من مدينة كيتالى، غربى كينيا، إلى العاصمة.

وأوضح البيان أن هناك بحثاً جارياً من قبل السلطات حول الطائرة، دون التطرق للمزيد من التفاصيل حول ذلك.