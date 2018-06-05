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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 05:02 م
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عمرو موسى فى ذكرى النكسة: بسبب سوء التقدير والحرب على أكثر من جبهة

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 04:08 م
عمرو موسى فى ذكرى النكسة: بسبب سوء التقدير والحرب على أكثر من جبهة عمرو موسى
كتب محمد تهامى زكى
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أكد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن هزيمة يونيو عام 1967 كانت بسبب سوء التقدير وغياب الحنكة والحرب على أكثر من جبهة، مؤكدا أن مصر لم تكن تستحق ذلك.

وكتب موسى، عبر حسابه على تويتر: "كلما حل هذا اليوم سيئ السمعة 5 يونيو، استذكر بالحزن والخزى ما جرى عام 1967".

وأضاف موسى: "فرضت الهزيمة على مصر العظيمة بسبب سوء التقدير وغياب الحنكة والوقوع فى فخ التوريط والحرب على أكثر من جبهة، مصر لم تكن تستحق ذلك، حمى الله مصر، ولتحيا مصر".

 

عمرو موسى عبر تويتر
عمرو موسى عبر تويتر

 

 

 


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