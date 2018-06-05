عزل منى برنس من التدريس بجامعة السويس بسبب فيديوهات الرقص

أعلن الدكتور السيد الشرقاوى، رئيس جامعة السويس، عزل الدكتورة منى برنس أحمد رضوان المدرس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب من وظيفتها مع احتفاظها بالمعاش أو المكافأة.

وقال رئيس الجامعة، إن القرار بناء على المذكرة القانونية المعدة بمعرفة الدكتور هشام محمد البدرى، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنوفية، والمختص بالتحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بجامعة السويس وحكم مجلس التأديب بعزلها من منصبها.



يذكر أن " منى برنس" تواجه تهم نشر فيديوهات راقصة على مواقع التواصل الاجتماعي وازدراء الأديان والخروج عن المناهج المقرر تدريسها لطلاب الكلية.