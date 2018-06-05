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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 05:06 م
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عزل منى برنس من التدريس بجامعة السويس بسبب فيديوهات الرقص

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 03:57 م
عزل منى برنس من التدريس بجامعة السويس بسبب فيديوهات الرقص الدكتورة منى البرنس
السويس- سيد نون
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أعلن الدكتور السيد الشرقاوى، رئيس جامعة السويس، عزل الدكتورة منى برنس أحمد رضوان المدرس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب من وظيفتها مع احتفاظها بالمعاش أو المكافأة.
 
وقال رئيس الجامعة، إن القرار بناء على المذكرة القانونية المعدة بمعرفة الدكتور هشام محمد البدرى، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنوفية، والمختص بالتحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بجامعة السويس وحكم مجلس التأديب بعزلها من منصبها.

يذكر أن " منى برنس" تواجه تهم نشر فيديوهات راقصة على مواقع التواصل الاجتماعي وازدراء الأديان والخروج عن المناهج المقرر تدريسها لطلاب الكلية.
 
كانت منى برنس قامت بنشر ثلاث فيديوهات راقصة لها داخل منزلها من قبل عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.
عزل منى برنس من التدريس بجامعة السويس

 


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