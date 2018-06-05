عريقات يدعو العالم لدعم الخطوات السياسية والقانونية الفلسطينية لمحاسبة إسرائيل

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أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، أن التاريخ الطويل للاحتلال الاستعمارى لفلسطين والأهمية التاريخية لذكرى الاحتلال الإسرائيلى اليوم يجب أن تشكل حافزا للمجتمع الدولى لتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية تجاه شعب لا يزال ينتظر تحقيق العدالة الإنسانية، جاء تعقيب عريقات بمناسبة الذكرى الـ 51 على الاحتلال الإسرائيلى، منوها بأنه على الرغم من رفض المجتمع الدولى للاحتلال ودعم ذلك بالبيانات الدولية إلا أن الاحتلال استمر وتغول وتحول إلى استعمار، وقال فى بيان أصدره اليوم "لذلك فإن هذه المناسبة هى تذكير بأن البيانات لا تحل محل تطبيق القانون الدولى، الأفعال أعلى صوتا من الكلمات".

وشدد عريقات، على أنه لن تتمكن أية قوة فى العالم من اقتلاع شعبنا مرة أخرى من أرضه، وهو متجذر وباق ومتمسك بحقوقه المشروعة التى كفلتها له الشرائع الدولية وفى مقدمتها حقه فى تقرير المصير على ارضه، وتجسيد سيادته فى دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، والعودة والافراج عن جميع الأسرى.

ودعا عريقات، دول العالم فى هذه المناسبة إلى اتخاذ الاجراءات العملية لتصحيح الخطأ والظلم التاريخى الذى لحق بشعبنا بفعل الاحتلال الذى لم يخضع يوما إلى القانون الدولى والتدخل الرادع والمساءلة عملا بأحكام وقيم ومبادئ الشرعية الدولية، وطالب بدعم الخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية الفلسطينية فى الهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة وغيرها لحماية حقوق شعبنا ومساءلة الاحتلال وصولا إلى إنهائه.