video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 05 يونيو 2018 11:01 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

عاملات مغربيات فى حقول إسبانية يرفعن شكاوى بتحرشات جنسية وظرف عمل قاسية

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 09:35 م
عاملات مغربيات فى حقول إسبانية يرفعن شكاوى بتحرشات جنسية وظرف عمل قاسية الشرطة الإسبانية
أ ف ب
إضافة تعليق

أفادت مصادر متطابقة الثلاثاء أن مواطنات مغربيات يعملن موسميا فى جنى الفراولة فى جنوب إسبانيا، تقدمن بشكاوى قضائية لتعرضهن لتحرشات جنسية ولمعاناتهن من ظروف عمل قاسية.

وقالت المحامية الإسبانية بلين لوخان وكيلة العاملات لوكالة فرانس برس إن "عشر سيدات رفعن شكاوى قضائية تتعلق بظروف عملهن، بينهن ثلاث اشتكين أيضا من التعرض لتحرشات جنسية خلال العمل، وأخرى اكدت تعرضها لمحاولة اغتصاب".

وأضافت لوخان "خمس من أولئك النسوة قدمن شكاوى لدى الحرس المدنى، والأخريات قدمن بلاغات للمحكمة"، مشيرا إلى أن الكثير من المغربيات الأخريات يرغبن فى رفع شكاوى "لكنهن يتراجعن خوفا"، أو أنهن عدن إلى المغرب.

وأكد متحدث باسم الحرس المدنى فى منطقة هويلفا تلقى خمس شكاوى من نساء يعملن لدى نفس الشركة، و"تتعلق إحداها بظروف العمل، وثلاث بتحرشات جنسية، وواحدة باعتداء جنسي"، موضحا ان تهمة الاعتداء الجنسى وجهت الى رجل اسبانى الجنسية.

ويقول الامين العام لنقابة العمال والعاملات فى الاندلس أوسكار رينا إن هذه الشكاوى تخص شركة فى منطقة ألمونتى وظفت مؤقتا "500 امرأة من المغرب ورومانيا".

وتناقلت وسائل الإعلام المغربية أنباء عن هذه التحرشات التى أثارت موجة من التعليقات الغاضبة والمنددة بعدم تحرك السلطات المغربية.

وقال الناطق الرسمى باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفى نهاية مايو إن "كرامة المرأة المغربية خط أحمر"، مؤكدا "عدم التسامح مع أى شكل من أشكال استغلال" العاملات المغربيات باسبانيا.

ومن جهته تحدث وزير التشغيل محمد يتيم الإثنين، جوابا على سؤال برلمانى فى الموضوع، عن "نظام خاص" سيوضع مستقبلا لتتبع أوضاع العاملات الموسميات المغربيات فى اسبانيا، "يضمن لهن الحماية والدعم اللازم فى حالة تعرضهن لممارسات غير صحيحة".

وتستقبل منطقة الأندلس جنوب اسبانيا آلاف المهاجرات يعملن فى حقول جنى الفراولة وأنواع أخرى من الفواكه، ما بين فبراير ومايو من كل سنة، بعقود عمل محدودة الأجل تلزمهن بالعودة إلى بلدانهن مباشرة بعد انتهاء موسم الجني.

وأدان النائب عن حزب اليسار الراديكالى بوديموس دييجو كاناميرو ظروف عمل هؤلاء النساء متحدثا عن "استغلال مفرط" وذهب إلى حد وصفها ب"شكل من أشكال العبودية".

ويضيف كاناميرو، الذى يعمل هو الآخر فى الحقول الزراعية موضحا لفرانس برس أن الاتفاق الموقع مع المغرب ينص على أن تتلقى العاملات الموسميات أجرة تناهز "40 يورو مقابل 6 ساعات ونصف ساعة فى اليوم مع يوم راحة أسبوعي"، لكن "أرباب العمل يمنحوهن 36 يورو فقط فى اليوم، دون دفع أجر الساعات الإضافية أو احترام يوم الراحة".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. ناظر مدرسة فى إيران يعترف بالتحرش الجنسى بطلاب.. و"خامنئى" يتدخل

السعودية تسعى لتجريم التحرش الجنسى قبل رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات

الشرطة الإسبانية

إسبانيا

المغرب

أخبار المغرب

الفراولة

الاغتصاب

تحرش




لا تفوتك
التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار

"التموين" تواصل تكثيف طرح السلع فى المجمعات.. وتطرح كميات إضافية من الأسماك بعد زيادة الإقبال.. "المصيلحى" لـ"اليوم السابع": مستمرون فى عرض المنتجات بكميات كبيرة حتى بعد عيد الفطر.. ويؤكد: نعمل على ضبط الأسعار

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة