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طلاب جامعة الأزهر يشكرون "المحرصاوى" على تفاعله المباشر معهم

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 02:12 م
طلاب جامعة الأزهر يشكرون "المحرصاوى" على تفاعله المباشر معهم الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على
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وجه طلاب المدينة الجامعية بجامعة الأزهر الشكر للدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة على تفاعله المباشر معهم على مدار العام الدراسى، مؤكدين أن كافة مؤسسات الجامعة بما فيها الكليات والمدن الجامعية قد شهدت طفرة غير مسبوقة خلال الفترة الماضية بفضل الجهود الصادقة والمخلصة من قيادات الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، و الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذى عقد مساء أمس عقب صلاة العشاء والتراويح بحديقة المدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر، الذي ضم رئيس الجامعة والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و أحمد عباس، أمين عام الجامعة، و أحمد شعلان، مدير عام المدن الجامعية، و يحيى أمين، مدير عام الموارد البشرية بالجامعة.

من جانبه أعلن  رئيس الجامعة سعيه الدائم والجاد في تذليل التحديات والمعوقات التى تعترض مسيرة طلاب العلم بجامعة الأزهر، مؤكدا ما يكرره دائما فى كل لقاءاته: أنه أب لكل طالب وطالبة تنتمى لجامعة الأزهر.


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