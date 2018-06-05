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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 06:03 م
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طائرات حلف الناتو تبدأ مراقبة المجال الجوى لجمهورية الجبل الأسود

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 04:28 م
طائرات حلف الناتو تبدأ مراقبة المجال الجوى لجمهورية الجبل الأسود مقاتلات - أرشيفية
أ ش أ
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بدأت طائرات تابعة لحلف شمال الأطلسى (الناتو)، مراقبة المجال الجوى لجمهورية الجبل الأسود، وذلك بعد مرور عام على انضمامها للحلف، بالرغم من معارضة موسكو القوية لهذا الانضمام.

وذكرت شبكة (إيه بى سى) نيوز الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن طائرات إيطالية ويونانية أجرت اليوم تدريبات فى سماء عاصمة الجبل الأسود بودجوريتسا، حيث تم محاكاة اعتراض طائرة دخيلة وإجبارها على الهبوط، وقال وزير دفاع جمهورية الجبل الأسود بردراج بوسكوفيتش، "من الآن فصاعدا، فإنه يتم حماية سمائنا والبحر"، وتجدر الإشارة إلى أنه منذ انفصال الجبل الأسود عن اتحادها مع صربيا عام 2006، لم يعد لديها طائرات عسكرية ثابتة الجناح، ولكنها تمتلك نحو 12 طائرة مروحية تشغيلية.

 


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