صور.. مثول صحفيى رويترز للمحاكمة لاتهامهما بانتهاك القانون فى ميانمار

ناى بى تاو (أ ش أ)

مثل الصحفيان "وا لون" و"كياو سوى أو" اللذان يعملان لحساب وكالة "رويترز" للأنباء اليوم الثلاثاء، أمام محكمة فى مدينة "رانجون" بميانمار لمواجهة اتهامات تتعلق بانتهاك القانون.

وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية أن الصحفيين متهمان بحيازة أوراق سرية خاصة بالدولة فى ميانمار، إلا أن فريق الدفاع عنهما قال أن الشرطة قامت بإخفاء أدلة كانت على هاتفيهما من الممكن أن تدعم موقفهما فى القضية.

وكانت السلطات فى ميانمار قد اعتقلت الصحفيين فى الثانى عشر من شهر ديسمبر الماضى لمطالبتهما بالحصول على أوراق سرية هامة من شرطيين يعملان فى ولاية "راخين" التى شهدت أعمال عنف تسببت فى فرار مئات الآلاف من أقلية "الروهينجا" المسلمة إلى بنجلاديش المجاورة.. وفى حال إدانتهما، فإن عقوبة السجن ستصل إلى 14 عاما.

من جانبها، انتقدت الجماعات الحقوقية والإعلامية حكومة ميانمار المدنية الجديدة بقيادة "أونج سان سوتشي" - الحاصلة على جائزة نوبل للسلام - لمواصلة استخدام قوانين تهديد وسجن الصحفيين.. وكانت هذه القوانين تستخدم على نطاق واسع من قبل المجلس العسكرى الذى كان يحكم البلاد فى السابق لتكميم النقاد ووسائل الإعلام.

صحفى رويترز



وصول صحفيو رويترز

صحفى بوكالة رويترز مع نجلته



صحفى رويترز يحتضن نجلته