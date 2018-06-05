صور.. صناديق امتحان اقتصاد وإحصاء الثانوية تصل لجان السيدة بتأمين من الشرطة

وصلت قبل قليل أسئلة امتحانات طلاب الثانوية العامة، فى مادتى الاقتصاد والإحصاء، إلى لجان الثانوية العامة بمدارس السيدة زينب بمحافظة القاهرة.

ورصد اليوم السابع " وصول أسئلة وصناديق البوكليت إلى لجنة مدرسة المنيرة الإعدادية النموذجية بنين بالسيدة زينب، وذلك قبل انطلاق لجنة الامتحان بساعتين، حيث من المقرر أن يبدأ الطلاب الاختبارات فى التاسعة صباح اليوم، حيث رافق سيارة نقل أسئلة سيارتين للشرطة لتأمين نقل الأسئلة حتى وصولها إلى مقار اللجان.

الجدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت أول أمس الأحد 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر 559546 طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.