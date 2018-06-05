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صور.. النجم العالمى كريم بنزيما على لنش كامل أبو على فى رحلة بحرية بالغردقة

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 01:19 م
صور.. النجم العالمى كريم بنزيما على لنش كامل أبو على فى رحلة بحرية بالغردقة كريم بنزيما يقضى إجازته على مركب كامل أبو على فى الغردقة
البحر الاحمر عماد عرفة
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استقل كريم بنزيما لاعب نادى ريال مدريد الإسبانى ورجل الأعمال كامل أبو على لنش خاص إلى جزيرة الجفتون بالغردقة.

وانطلق لاعب نادى ريال مدريد الإسبانى، كريم بنزيما اليوم الثلاثاء فى رحلة بحرية لجزيرة الجفتون، بصحبة رجل الأعمال كامل أبو على، رئيس مجلس إدارة جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر.

وقال رجل الأعمال كامل أبو على، إن النجم الفرنسى كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، صائم، وسوف يقضى 4 أيام فى مدينة الغردقة يتخللها عدة رحلات بحرية وسفارى ورحلات أخرى.

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كريم بنزيما على مركب رجل الأعمال كامل أبو على فى الغردقة

وأضاف كامل أبو على فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن كريم بنزيما مبسوط جدا فى الغردقة، مؤكدا أن اللاعب سوف يدعو محبيه ومعجبيه عبر صفحاته على السوشيال ميديا لزيارة البحر الأحمر.

ومن المقرر أن يقضى اللاعب الفرنسى الجنسية جزائرى الأصل رحلته السياحية حتى نهاية اليوم، حيث إن تلك الحزيرة تتمتع بشواطئ صافية ورمال شواطئها بيضاء، وتعد أفضل شواطئ الغردقة .

ومن المقرر أن ينتهى بنزيما من رحلة الجفتون بنهاية ضوء اليوم، ويتم اعداد حفل مساء اليوم، ومن المقرر أن ينطلق غدا الأربعاء لمدينة مرسى علم لإقامة حفل هناك بمناسبة افتتاح أحد فنادق رجل الأعمال كامل أبو على، حيث سيتم افتتاح جزئى للفندق لوحود بنزيما بينما سيتم الافتتاح الفعلى للفندق بداية الشهر المقبل.

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كريم بنزيما يقضى إجازته فى الغردقة

وبدأ كريم بنزيما أولى فعاليات رحلته أمس الاثنين بلعب  كرة التنس على شواطئ مدينة الغردقة، داخل أشهر فنادق المدينة التى يمتلكها رجل الأعمال كامل أبو على رئيس جمعية مستثمرين البحر الأحمر، والتى يقيم فيها اللاعب الفرنسى .

وأبدى بنزيما إعجابه الشديد بمدينة الغردقة، مؤكدا على تكرار زيارته مرة أخرى ودعوة أصدقائه وجمهوره عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى بزيارة مدينة الغردقة، حيث انه قام بنشر عدة صورة له على  صفحتة الشخصية اثناء لعبة التنس بالغردقة .

ووصل اللاعب إلى الغردقة، لقضاء إجازته السنوية بإحدى فنادق مدينة الغردقة فى ضيافة رجل الأعمال كامل أبو على.

 

 

 

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