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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 01:35 م
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صور.. إصابة شخصين فى حادث تصادم بالوادى الجديد

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 12:03 م
صور.. إصابة شخصين فى حادث تصادم بالوادى الجديد إصابة شخصين فى حادث تصادم بالداخلة
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أصيب شخصان فى حادث تصادم بين سيارتين ملاكى فى ميدان الثانوية الفنية بمدخل مدينة موط بالداخلة نتيجة عدم تقدير الاتجاهات وتعطل إشارات المرور فى الميدان حيث اصطدمت السياراتين ببعضهما وودخلت إحداهما فى عمود إنارة فى الميدان، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقى العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالحادث وإحالته على النيابة للتحقيق.

 

ورد إخطار أمنى إلى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى تحمل لوحات معدنية رقم وسيارة ملاكى أخرى تحمل لوحات معدنية رقم وذلك فى ميدان الثانوية الفنية نتيجة تعطل إشارات المرور وعدم وجود فرد لتنظيم مرور السيارات فى تقاطع الطرق مما أسفر عن إصابة شخصين وتم نقلهما إلى مستشفى الداخلة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

 

جانب من التصادم
جانب من التصادم

 

حادث بميدان الفنية بالداخلة
حادث بميدان الفنية بالداخلة

 

تصادم بين سيارتين
تصادم بين سيارتين

 

الحادث بسبب تعطل اشارات المرور
الحادث بسبب تعطل إشارات المرور

 

جانب من الميدان
جانب من الميدان

 

السيارة المتضررة
السيارة المتضررة

 

السيارة الاخرى
السيارة الاخرى

 

 

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