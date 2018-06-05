"صحة البرلمان" توافق على الاكتفاء بزيادة موازنة الصحة بـ3 ونص مليار جنيه

كتبت إيمان على

أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن مشروع قانون ربط الموازنة العامة لـ 2018 / 2019، شهد زيادة فى قطاع الصحة لتصل لـ 3 مليارات و 500 مليون جنيه لتصبح قيمتها بهذه الزيادة 64 مليارا و 500 مليون جنيه .

و أشار "أبو العلا " فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن الزيادات تمثلت فى مليار ونصف تأمين صحى على غير القادرين، ومليار ونصف أيضا للعلاج على نفقة الدولة، ونصف مليار للمستلزمات ودعم الألبان و نصف مليار لصيانة المستشفيات.

وأوضح، أن اللجنة ستوافق على هذه النسبة المخصصة رغم مطالبتها بزيادات تصل لـ12 مليار ، وذلك لصعوبة توفير أكثر من ذلك فى ظل إمكانيات الدولة الحالية و ستبحث طرق آخرى للتنفيذ ، لافتا إلى أن الاهم هو كيفية استغلال هذه الموازنات فى تطوير المنظومة .