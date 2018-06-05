video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 05 يونيو 2018 06:12 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

"صحة البرلمان" توافق على الاكتفاء بزيادة موازنة الصحة بـ3 ونص مليار جنيه

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 04:30 ص
"صحة البرلمان" توافق على الاكتفاء بزيادة موازنة الصحة بـ3 ونص مليار جنيه أيمن أبو العلا
كتبت إيمان على
إضافة تعليق

أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن مشروع قانون ربط الموازنة العامة لـ 2018 / 2019، شهد زيادة فى قطاع الصحة لتصل لـ 3 مليارات و 500 مليون جنيه لتصبح قيمتها بهذه الزيادة 64 مليارا و 500 مليون جنيه .

و أشار "أبو العلا " فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن الزيادات تمثلت فى مليار ونصف تأمين صحى على غير القادرين، ومليار ونصف أيضا للعلاج على نفقة الدولة، ونصف مليار للمستلزمات ودعم الألبان و نصف مليار لصيانة المستشفيات.

وأوضح، أن اللجنة ستوافق على هذه النسبة المخصصة رغم مطالبتها بزيادات تصل لـ12 مليار ، وذلك لصعوبة توفير أكثر من ذلك فى ظل إمكانيات الدولة الحالية و ستبحث طرق آخرى للتنفيذ ، لافتا إلى أن الاهم هو كيفية استغلال هذه الموازنات فى تطوير المنظومة .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البرلمان يواصل اليوم مُناقشة الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية

مجدى مرشد: نحتاج لزيادة موازنة صيانة المستشفيات لأكثر من مليار ونصف جنيه

قطار الموازنة ينطلق من تحت قبة البرلمان.. وزير المالية: رفع حد الإعفاء الضريبى لـ8000 جنيه.. على عبد العال: الدعم العينى بوابة الفساد..يقترح رفع الدعم التعليمى عن الطلاب الراسبين.. ويوافق على زيادة المعاشات 15%

اخبار السياسه

اخبار مصر اليوم

السيسى

الموازنه العامه

البرلمان




لا تفوتك
إغلاق جزئى لطريق الإسماعيلية - بورسعيد الصحراوى الأربعاء والخميس المقبلين

إغلاق جزئى لطريق الإسماعيلية - بورسعيد الصحراوى الأربعاء والخميس المقبلين

خبراء الكرة يتحدثون عن مستبعدي قائمة الفراعنة المونديالية.. طه إسماعيل: كوبر "عقيم" وسيظل أسير اختياراته وغياب الشحات "عار" ..طولان: استبعاد منطقى باستثناء محمود عبد العزيز.. وأيمن يونس: كلهم مظلومين عدا كوكا

خبراء الكرة يتحدثون عن مستبعدي قائمة الفراعنة المونديالية.. طه إسماعيل: كوبر "عقيم" وسيظل أسير اختياراته وغياب الشحات "عار" ..طولان: استبعاد منطقى باستثناء محمود عبد العزيز.. وأيمن يونس: كلهم مظلومين عدا كوكا

كسوفان للشمس وخسوف للقمر قبل نهاية 2018.. العالم يترقب الكسوف الجزئى للشمس 13 يوليو و11 أغسطس.. والملايين بالوطن العربى يترقبون أطول خسوف كلى للقمر 27 يوليو.. نراه بمصر ويستغرق 6 ساعات و14 دقيقة

كسوفان للشمس وخسوف للقمر قبل نهاية 2018.. العالم يترقب الكسوف الجزئى للشمس 13 يوليو و11 أغسطس.. والملايين بالوطن العربى يترقبون أطول خسوف كلى للقمر 27 يوليو.. نراه بمصر ويستغرق 6 ساعات و14 دقيقة

مايكروسوفت تؤكد رسميا استحواذها على منصة GitHub مقابل 7.5 مليار دولار

مايكروسوفت تؤكد رسميا استحواذها على منصة GitHub مقابل 7.5 مليار دولار

مؤرخ أمريكى: محمد على كلاى ناضل فى سبيل هدف أكبر وأعظم من نفسه فاستحق الخلود

مؤرخ أمريكى: محمد على كلاى ناضل فى سبيل هدف أكبر وأعظم من نفسه فاستحق الخلود

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة